Kapadokya'nın Genç Sesleri THM Ses Yarışması sonuçlandı

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Belediyesince düzenlenen “Kapadokya’nın Genç Sesleri Türk Halk Müziği Ses Yarışması” sonuçlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen yarışmada dereceye girenlere 25 bin 500 lira ödül verildi.

Türk Halk Müziği alanında yeni yeteneklerin keşfedilmesi ve amatör sanatçılığın teşvik edilmesinin amaçlandığı yarışmada 16-29 yaş gençler kabiliyetlerini sergiledi.

196 kişinin başvuru yaptığı yarışmada finale kalan 17 yarışmacı, Gençlik ve Spor Bakanlığı THM seçici kurul üyelerinden oluşan 4 kişilik jüri önünde çeşitli türküler seslendirdi.

Semih Ertan, Ramazan İnal, Yılmaz Üçhöyük ve Yusuf Gündoğdu’dan oluşan jüri, 15-16-17 Aralık’ta Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde dinledikleri yarışmacılarla ilgili değerlendirmelerle, eleme yaptı.

Yarışmanın sonuç değerlendirmesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar Dairesi Şube Müdürü Erol Hacıbekiroğlu ve Değerlendirme Kurulu Üyesi yöre sanatçısı Turan Öngül tarafından yapıldı.

Final aşamasında sahne alan yarışmacıları değerlendiren jüriden en yüksek puanı alan Burcu Günden birinciliği elde ederek 10 bin lira para ödülü kazandı. Yarışmada ikinci olan Hakan Çiğdem 7 bin 500 lira, üçüncü olan Ercan Özalp ise 5 bin lira ödül elde etti.

Edanur Kara, Emre Filhak ve Vedat Baraz’a ise biner lira mansiyon ödülü verildi.

Yarışma sonunda tüm finalistlere katılım belgesi verilirken, derece alan solistlere ayrıca başarı belgesi takdim edildi.

Yarışmacılara ödül ve belgeleri, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya tarafından verildi.

