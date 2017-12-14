Kapadokyaya 11 ayda 2 milyon 100 bin turist geldi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya’yı 2017 yılının 11 ayında 2 milyon 100 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Türkiye’nin peribacaları, kaya kiliseleri ve yer altı kent yerleşimleriyle en önemli kültür turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezlerini yılın ilk 11 ayında 2 milyon 100 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici açıklamasında Kapadokya bölgesini 2016 yılına oranla ziyaret eden turist sayısında yüzde 45’lik bir artış yaşandığını belirtti.