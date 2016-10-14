Kapatılan FETÖ okulunda gizli kamera bulundu

KAYSERİ (AA) – Kayseri’de, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından kapatılarak Milli Eğitim Bakanlığına devredilen okulda gizli kamera bulundu.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilerek OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kapatılan Yelkenoğlu Ortaokulunda polis ekipleri arama yaptı.

Adı 15 Temmuz Anadolu Kız Lisesi olarak değiştirilen okulun müdür odasındaki duvar saatinin içinde gizli kamera bulundu.

Gizli kamera ve aramada ele geçirilen diğer dokümanlara el konuldu.

Müdür odasına gelen misafirleri görecek şekilde yerleştirilen gizli kamera düzeneğinin, örgüte yardım etmek istemeyenlere şantaj amacıyla kullanılmış olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.