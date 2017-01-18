KAPEM'de 11 yılda 13 bin kişi eğitim aldı

NEVŞEHİR (AA) –

Nevşehir Belediyesi tarafından 2005 yılında kurulan ve belediye bünyesinde faaliyet yürütmeye devam eden Kapadokya Eğitim Merkezi’nde (KAPEM) 2016 yılı sonuna kadar 13 bin 185 kişiye 43 farklı branşta eğitim verildiği belirtildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Nevşehir’de 18 yaş üstü vatandaşların ücretsiz olarak faydalandığı KAPEM’de verilen eğitimlerin amacının bireylerin bilgi ve becerilerini üst seviyelere taşımak olduğu kaydedildi.

Her biri 4 ay süreyle devam kurslarda, bilgisayar, diksiyon, İngilizce, Arapça, Almanca ve Osmanlıca derslerinin yanısıra, giysi dikimi, takı tasarımı, halk oyunları, telli ve üflemeli enstrüman eğitimleri veriliyor.

Alanlarında uzman eğitici kadrosu tarafından verilen eğitimler, 2000 Evler ve Cevher Dudayev mahallelerindeki eğitim birimleri ile Adnan Menderes Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin ikinci katında oluşturulan dershanede sürdürülüyor.

