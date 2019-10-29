“Kapı kapı zil çalacağız seçmenimize ulaşacağız”
ANKARA (AA) – İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Birlikte çalışacağız, kapı kapı zil çalacağız, kapı kapı seçmenimize ulaşacağız. Hep birlikte başaracağız." dedi.
Akşener, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla partisince Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen "Cumhuriyet İçin Gençlik Buluşması"nda, etkinliğe katılanların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'nda Türk milletinin verdiği mücadeleyi anlatan Akşener, unutulan, unutturulan tarihin dizilerden öğrenilir hale geldiğini belirtti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti gençlere emanet ettiğini vurgulayan Akşener, "Bugün her üniversite öğrencisinin, üniversite mezunu gençlerin yüzde 25'i işsizse, istihdam sizin için yaratılmıyorsa, yandaşların, candaşların cebi doldurulup, sizin elinizden umutlarınız alınmışsa bunların yatacak yeri yok, onlar adına ben sizden özür diliyorum." diye konuştu.
Akşener, anti demokratik uygulamalara, hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı itirazı seslendirmek için yola çıktıklarını söyledi.
Gençliğe, İYİ Partili gençlere güvendiğini vurgulayan Akşener, yollarının açık olduğunu aktararak salonda bulunan gençlere, "Gök yüzündeki yıldızları isteyeceksiniz. Kimseye biat etme, itaat etme yoktur. 'Yaparız' diyeceksiniz, çalışacaksınız." şeklinde seslendi.
Türkiye'nin yeniden imarında, refahında, huzurunda, sosyal adaletin oluşmasında gençlerin pay sahibi olacağının altını çizen Akşener, büyüklere düşenin de gençlere bu yolu açmak olduğunu anlattı.
– "Birlikte çalışacağız"
Katılımlarından dolayı gençlere teşekkür eden Meral Akşener, şunları kaydetti:
"Bu emeğin, iradenin, direncin Türkiye'nin geleceğini kurtaracağından adım gibi eminim. Allah inanlarla, çalışanlarla, gayret gösterenlerle beraberdir. Şahsen özür dileyeceğim, çok hızlı gitti her şey, istediğim kadar sizleri öne çıkaramadım. Artık zaman sizin zamanınızdır. Birlikte çalışacağız, kapı kapı zil çalacağız, kapı kapı seçmenimize ulaşacağız. Hep birlikte başaracağız."
Etkinlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı Murat Yaprak da konuşma yaptı.
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“Kapı kapı zil çalacağız seçmenimize ulaşacağız”
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