“Kapı profili”nden arabasıyla engelli oğlunu gezdiriyor

NİĞDE (AA) – MUHAMMED YASİR AYDOĞAN – Niğde’nin Çamardı ilçesine bağlı Celaller köyünde yaşayan 82 yaşındaki Zarife Yıldırım, 58 yıldır özenle büyüttüğü doğuştan bedensel engelli oğlunu her gün köydeki demirci ustasının kapı profilinden yaptığı üç tekerlekli arabayla kahvehaneye taşıyor.

Emektar anne Zarife Yıldırım, ilerlemiş yaşına rağmen 58 yaşındaki doğuştan bedensel engelli oğlu Ersin Yıldırım’a özenle bakıyor.

Oğlunun yemeğini yediren, banyosunu yaptıran, kıyafetlerini giydirip çıkaran ve tuvalet ihtiyacını gidermesinde yardımcı olan Yıldırım, yürüyemeyen oğlunu evde canı sıkılmaması için dışarı çıkarıyor.

Temiz hava alması ve kahvehanede vakit geçiren köy sakinlerinin sohbetine ortak olması için oğlunu kahvehaneye götüren Yıldırım, bunun için birkaç yıl önce köydeki demirci ustasının kapı profilinden yaptığı 3 tekerlekli arabayı kullanıyor.

Annesinin yardımıyla arabasına bindirilerek kahvehanenin yolunu tutan Ersin Yıldırım, köy sakinlerinin sohbetine ortak olup çayını yudumladıktan sonra komşuları tarafından evine getiriliyor.

Oğluna bakabilmek için elinden geleni yaptığını belirten anne Zarife Yıldırım, AA muhabirine, 4’ü engelli 8 çocuğu olduğunu, 7’sini evlendirdiğini anlattı.

Eşini 2 sene önce kaybettikten sonra oğlu ile bir başına kaldığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

“Ersin’le birlikte yiyoruz, içiyoruz, yatıyoruz, sobamızı yakıyoruz. Karnını doyurduktan sonra her gün köyün içine götürüyorum. Arabasını yaptıralı epey oldu, bu arabayla götürüp getiriyorum. Kahvehaneye götürüyorum genelde, oradan başka yere gitmek istemez. Orada oturur, çayını içer. Akşam da Allah’ını seven birisi eve getiriyor. Bu şekilde idare ediyoruz. Allah’ın verdiği, ne yapabilirsin, atabilir misin, atamazsın çünkü evladın. Allah hükümetimize zeval vermesin, benim aylığım yok ama bakım parasını alıyoruz, onunla geçiniyoruz.”

Konuşma da güçlük çeken Ersin Yıldırım ise annesinin kendisine iyi baktığını, gezdirdiğini ve annesini çok sevdiğini söyledi.

– Kapı profilinden engelli arabası

Zarifi Yıldırım’ın, oğlunu taşımak için kullandığı arabayı yapan demir doğrama ustası Yakup Karaçay da Ersin Yıldırım’ı yerde elleriyle yürümeye çalıştığını görünce böyle bir araba yapmaya karar verdiğini ifade etti.

Kendi imkanları doğrultusunda bir araba tasarladığını dile getiren Karaçay, “Ersin ağabeyi yerde elleriyle yürümeye çalışırken gördüm. Yerde sürünmesin diye ona yardımcı olmak amacıyla bir araba yaptım. O zamanın şartlarıyla çok da düzenli bir şey yapamadık ama yine de idare ediyor. Ben bu şekilde yardımcı oldum, inşallah durumu gören vatandaşlar daha düzenli bir tekerlekli araba yardımında bulunur. Demir doğrama işi yapıyorum, Ersin ağabeyin daha rahat gitmesi için kafamda bu şekilde tasarladım ve pencere, kapı profillerinden yaptım.” şeklinde konuştu.

Köy sakinlerinden Hüseyin Gündoğdu ise tüm köy halkı olarak Ersin Yıldırım ve annesine yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek, “Annesi sabahları getiriyor kahvehaneye, hayırsever bir vatandaş da evine götürüyor. Canı sıkılıyor evde, içeride duramıyor, mutlaka bir sohbet etmeyi, çay, kahve içmeyi istiyor. Arkadaşımız zaten kendisi ve yaşı itibariyle de sevgimiz saygımız var.” ifadelerini kullandı.