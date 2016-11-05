“Kapı profili”nden arabayla hayata bağlanan engelliye yardım eli

NİĞDE (AA) – MUHAMMED YASİR AYDOĞAN – Niğde’nin Çamardı ilçesine bağlı Celaller köyünde yaşayan ve evde canı sıkılmaması için 82 yaşındaki annesi tarafından, köydeki demirci ustasının kapı profilinden yaptığı üç tekerlekli arabayla kahvehaneye götürülen bedensel engelli Ersin Yıldırım, tekerlekli sandalyeye kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Doğuştan engelli 58 yaşındaki oğlu Ersin’in yemeğini yediren, banyosunu yaptıran, kıyafetlerini giydirip çıkaran ve tuvalet ihtiyacını gidermesinde yardımcı olan Zarife Yıldırım, yürüyemeyen oğlunu evde canı sıkılmaması için dışarı çıkarıyor, temiz hava alması ve kahvehanede vakit geçiren köy sakinlerinin sohbetine ortak olması için her gün kahvehaneye götürüyordu.

Zarife Yıldırım’ın, oğlunu, köydeki demirci ustasının kapı profilinden yaptığı 3 tekerlekli arabayla kahvehaneye götürmesinin hikayesi Anadolu Ajansı kameraları tarafından ekranlara taşınınca hayırseverler duyarsız kalmadı.

Yurdun dört bir yanından aileye yardım ulaştırmak isteyen hayırseverler, ilk olarak Ersin Yıldırım’a tekerlekli sandalye gönderdi.

Adıyaman Besni ilçesinde faaliyet gösteren Besni Gönüllü Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Öncel’in gönderdiği tekerlekli sandalyeyi kullanmaya başlayan fedakar anne ve oğluna, Çamardı Kaymakamlığı da tekerlekli sandalye hediye etti.

Tekerlekli sandalyeyle oğlunu daha rahat gezdirebileceğini belirten Zarife Yıldırım, kendilerine gönderilen yardımlardan dolayı hayırsever vatandaşlara teşekkür ederek, aynı anda iki tekerlekli sandalyeleri olduğunu söyledi.

“Allah razı olsun yardım edenlerden, birleri bin olsun inşallah.” diyen anne Yıldırım, “Önceki arabası ağırdı, bu daha iyi oldu, Allah razı olsun gönderenden, getirenden. Akşam eve getirenler de artık zorlanmaz. Alışsın biraz, belki bir gün kendisi sürer. Çamardı Kaymakamı Mustafa Serin de yardım etti, bir sandalye de o getirdi. Arabamız iki oldu, biri bozulursa diğerine biner artık. İki kişi geldi. Televizyondan izlemişler. ‘Mersin’den geliyoruz ufak bir yardım için’ dediler ve 400 lira para verdiler. Allah onlardan da razı olsun.” diye konuştu.

Engelli Ersin Yıldırım ise yardım edenlere teşekkür ederek, “Köy kahvehanesine gidip geliyorum. Oturuyorum çay içiyoruz sohbet ediyoruz arkadaşlarla. Arabamı sevdim, eski arabamı sevmiyorum.” ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden ve kahvehane işletmecisi Erbail Aşkın ise “Allah razı devletimizden ve hayırseverlerden. Ersin’e bizde elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Geldiğinde kaldırıp, indiriyoruz. Seviyoruz kendisini.” dedi.

– “Damdan düşenin halinden damdan düşen anlar”

Ersin Yıldırım’a tekerlekli sandalye yardımında bulunan Besni Gönüllü Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Öncel de yapılan haberi internet sitesinden izlediğini ve yardım etme kararı aldığını söyledi.

Kendisi de engelli olduğu için ailenin yaşadığı sıkıntıyı daha iyi anlayabildiğini ifade eden Öncel, şunları kaydetti:

“82 yaşındaki anne, 58 yaşındaki engelli oğlunu bir araba vasıtasıyla kahve götürüp gezdiriyordu. Bu videoyu izleyince dayanamadım, biz de bu engelli arkadaşımıza bir katkıda bulunalım istedik. Bir tekerlekli sandalye hediye edelim dedik. Besni Gönüllü Engelliler Derneği olarak kargoya verip gönderdik. Hani derler ya damdan düşenin halini damdan düşen anlar, biz de engelli olduğumuz için bu kardeşimizi sevindirmek istedik.”