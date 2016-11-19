Kapıkulede indirimli mazot bitti, TIR geçişleri durdu

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne tabi Kapıkule Hudut Kapısı’nda, hem Bulgaristan gümrük görevlilerin yavaş çalışması ayrıca de akaryakıt alımının tankerlerinin boşalması sebebiyle 16 kilometre TIR kuyruğu oluştu. Gümrük yetkililerinden edilen bilgilere tarafından, yeni akaryakıt tankerlerinin bugün saat 15.00 itibariyle geleceği ve alımların ama saat 19.00’dan itibaren başlanabileceği öğrenildi.

Kapıkule’de ‘diesel’ bitti, alımlar durdu

Avrupa’nın en büyük dünyanın ise üçüncü büyük kara sınır kapısı olan ve Bulgaristan’a açılan Kapıkule’de, 16 kilometre TIR kuyruğu oluştu. Bulgaristan’ın Kapitan Andrevo Gümrük Kapısı’nda, Bulgar gümrük personelinin yetersiz olması ve işlemlerin de yavaş yapılması hem bu sabahleyin itibariyle de ‘indirilmiş mazot’ alımlarının tankerlerin boşalması sebebiyle yapılamadığını belirten TIR şoförleri, oluşan uzun kuyruklara ve umma sürelerine ayaklanma etti.

“Psikolojik olarak bunalımdayız”

16 yıldır transport işi yaptığını, yurt dışına gidip geldiğini söyleyen TIR şoförü Erdoğan Kurtoğlu, “16 yıldır bu sıkıntılara maruz kalıyoruz. Sahipsiz bir mesleğimiz var, arayanımız soranımız yok. Kapıkule ben bildim bileli böyle ve her hâlükarda bundan sonrada bu şekilde gidecek. Sürekli sıkıntıdayız. Ben 5 kilometre yolu 12 saatte buraya gelebildim. Uyku problemi var, psikolojik olarak bunalımdayız. üstüne üstlük bugün Bulgaristan’a geçmemiz lazım içeride akaryakıt yok diyorlar. Indirilmiş diesel veriyor ya o yok. Şu Anda de bekliyoruz. Egzersiz saatlerimiz var. Yani günde 13 saat açık havada 9 saatimiz var. O da burada bitecek bugünde çalışamıyoruz, burada kalacağız. Burada yatamazsın içeride yatamazsın, Almanya’ya gitsen Avrupa polisi niye yatmadın, niye arabanı hareket ettirdin? Ondan sonra büyük cezalar. Yani aldığımız paranın hiçbir kıymeti de yok, çektiğimiz bezginlik çabası” ifadelerini kullandı.

“Kuyruk çilelerimiz bitsin istiyoruz”

9 yıldır TIR şoförlüğü yaptığını fakat ikinci kere yurt dışına çıkacağını dile getiren 42 yaşındaki TIR şoförü Ayhan Kurt da “Fiilen fazla pozitif bıkkınlık çekiyoruz. Bende yaklaşık 4 kilometre yolu 11 saatte gelebildim. Kapıkule’de mazot sırası var. Alıştırma saatlerimiz var, umma saatlerimiz var. Bunları yapmak zorundayız. Yani hep bıkkınlık hep bezginlik, yıllardan beri televizyonlarda da görüyordum, insanların çektiği çileler çabası. Yurt dışarıda cezalar fazla yüksek oysa şoförün aldığı maaş zaten nedir. Fazla uzun saatler bekliyoruz ben 2 gündür buradayım. Yemek Yemek yapıyoruz ne yapalım mecbur, bir arkadaş bulursak çay yapıyoruz sohbet ediyoruz. Devlet büyüklerimiz bu sıkıntıları siyasi yönden daha iyi araştırma yaparak çözebilirler. Biz istiyoruz ama şu kapıların kuyrukları bir an önce bitsin. Kapı kuyruklarında şoförler çile çekmeden gitsinler gelsinler. Sonuçta bizim de bir ailemiz var. Bizi bekleyen bir çoluğumuz çocuğumuz var. Ne olursa olsun onlara bir an önce kavuşmak istiyoruz” biçiminde konuştu.

öte yandan, Bulgaristan’a açılan diğer bir kara sınır kapısı olan Hamzabeyli Hudut Kapısı’nda da TIR’lar, iddiya tarafından Bulgaristan’ın Lesova Sınır Kapısı’ndaki gümrük işlemlerinin yavaş yapılması sebebiyle 7 kilometre uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Koray Ustabaşı

