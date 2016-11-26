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Kapısını kilitlemediği otomobilinden 13 bin lira çalındı

– Konya’da bir sürücü, bozuk olması nedeniyle kapısını kilitlemeden park ettiği otomobilinden 13 bin lira çalındığı iddiasıyla polise başvurdu

26 Kasım 2016 Cumartesi, 16:40
Kapısını kilitlemediği otomobilinden 13 bin lira çalındı

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KONYA (AA) – Konya’da, bozuk olması nedeniyle kapısı kilitlenmeden park edilen otomobilden 13 bin lira çalındığı öne sürüldü.

Kadir Sarı (30), 42 ET 466 plakalı otomobiliyle merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi’ndeki evine geldi.

Bozuk olması nedeniyle aracının kapılarını kilitlemeden eve giren Sarı, bir süre sonra dışarıya çıktığında otomobilin torpidosunun açık olduğunu fark etti.

Özalkent Polis Merkezine gelen Sarı, araçtaki 13 bin lirasının çalındığını iddia etti.

Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bozuk olması nedeniyle aracının kapılarının kilitlenmediğini, tamirat için sanayi sitesine gitmek üzere evden çıktığında olayı fark ettiğini söyledi.

Eski Garaj-Binkonut hattında minibüsü bulunduğunu belirten Sarı, paranın yeni aldığı aracın ödemesi olduğunu kaydetti.

Otomobilde parmak izi çalışması yapan polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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