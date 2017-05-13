Kaplumbağayı ezen kişi, şimdi 8 tane bakıyor

İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki Dutluca Mahallesi’nde oturan 73 yaşındaki İstanbullu emekli mali müşavir Erhan Karataş, bundan 5 yıl önce bahçesinde temizleme yaparken bir kaplumbağayı yaraladı. Bir hafta süreyle çare etmeye çalıştığı kaplumbağanın yaşamamasına çok üzülen Karataş, şimdi 8 adet kaplumbağaya bakıyor. Kaplumbağaları çok sevdiğini anlatan 2 çocuk babası Erhan Karataş, “5-6 sene dek önceydi. Elimde büyük bir çapa onunla meşelerin dibini temizlerken, bir anda fış etti. Allah, Allah dedim bu ne iştir. Şöyle deşince hazin bir olayla karşılaştım. Meğer çapayı vurduğum yerde kaplumbağa varmış. Ondan sonradan bu kaplumbağa dışarı çıktı. O bana bakıyor ben ona bakıyorum. Nasıl ağlıyorum. Tahmin edemezseniz. Yarasına derhal hap sürdüm. Sürekli denetleme ettim. Bir hafta daha sonra baktım ki kaybetmişiz. Ondan daha sonra anlatılmaz derecede kaplumbağa sevgisi oluştu. Bunları öperim severim, koklarım. Onlar bana bakar ben onlara bakarım. Yani o kaplumbağayı vurduktan sonradan ben de bunlara aleyhinde fazla sevgi ve bağlılık oluştu. Onlarla konuşuyorum. Bahçem çok geniş. 7-8 tane kaplumbağa var. her yerde görüyorum onları. Birkaç gündür bir araya topladım bunları. Ispanak veriyorum. Kıvırcık marula bayılıyor onlar. Dün akşam muz kabuklarını verdim. Anında bitirdiler. Onları böyle seviyorum arkadaş. Fazla güzel hayvanlar. İnsanları sevmekten fazla hayvanları da sevmek gerekli. Hayvan sevgisi fazla başka bir şey” dedi.