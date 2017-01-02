Kar, başkentte barajların doluluk oranını artıyor

ANKARA (AA) – Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Necmettin Tahiroğlu, kurak bir yıl geçiren Ankara’da, son kar yağışlarıyla birlikte barajların doluluğuyla ilgili endişelerin bir ölçüde giderildiğini bildirdi.

Tahiroğlu, Büyükşehir Belediyesince yapılan açıklamada, baraj havzalarında kar kalınlığının, bazı yerlerde 70 santimetreye ulaştığını, sonbahar mevsiminin kurak geçmesinin ardından Aralık ayının son günlerinde etkili olan kar yağışlarının, barajların doluluk oranını artırdığını bildirdi.

ASKİ Genel Müdürü Tahiroğlu, baraj havzaları için önem taşıyan karın havzalarda bu seneki etkisinin sevindirici olduğunu belirtti.

Ankara’nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı baraj havzalarındaki kar kalınlığının kıyılarda 20-25 santimetre, çevrelerinde ise 40-70 santimetreye ulaştığını ifade eden Tahiroğlu şunları kaydetti:

“Kar, barajlara çok büyük katkı sağlıyor. Barajları besleyen en önemli kaynağın kar suları olması nedeniyle, yağışların bu alanlarda etkili olması çok önemli. Meteoroloji’den aldığımız bilgilere ve kendi tespitlerimize göre şunu söyleyebilirim, Ankara en kurak yıllarından birini geçiriyor. Ama son günlerde baraj havzalarındaki yağışlar endişelerimizi bir ölçüde de olsa giderdi.”

– “Tasarruf bir yaşam biçimidir”

Tahiroğlu, başkentin su ihtiyacını karşılayan Kurtboğazı, Eğrekkaya, Akyar, Kavşakkaya, Çubuk-2, Çamlıdere ve Elmadağ barajlarında mevcut rezervin 430 milyon metreküp olduğunu aktararak, baraj havzalarına düşen karın üstüne yağacak yağmurun “barajlara sel şeklinde akmasını dilediklerini” belirtti.

Tahiroğlu, şunları kaydetti:

“Yağışların yeterli düzeyde olmamasına ve su tüketiminin artmasına rağmen halen barajlarımızdaki suyumuz yeterli. Ancak böyle olsa da tasarrufu hiçbir zaman elden bırakmamak gerekir. Tasarruf bir yaşam biçimidir. Suyumuzu sadece bugün için değil, gelecek yıllarda da ihtiyacımıza cevap verebilmesi için lütfen israf etmeden, tasarruflu kullanalım.”