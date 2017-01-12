Kar çiftçinin yüzünü güldürdü

YOZGAT (AA) – Çayıralan Ziraat Odası Başkanı Alparslan Berk, yoğun kar yağışının çiftçinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Berk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ocak ayına kadar kurak bir dönem yaşamalarına karşı son günlerde yağan karın çiftiyi sevindirdiğini belirtti.

Her bölgede olduğu gibi Çayıralan’da da iklim değişikliklerinden dolayı yağışların önemli oranda azaldığını savunan Berk, “Son yağan sulu kar mahsuller için çok iyi oldu. Memleketimizin sulama imkanları çok az olduğu için mahsullerin büyümesi büyük oranda yağmur ve kar yağışlarına bağlı. Ekilen 120 bin dönüm arazimizin sadece yüzde 7’lik kısmı sulanabilmektedir. Bu sebeple kar yağışın ekinlerimiz için çok faydalı oldu.” diye konuştu.

Berk, karın yavaş erimesinin toprağın nemlilik süresini uzattığını, bunun da tarım açısından önem taşıdığını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Kar örtüsünden yoksun arazilerde toprağın donup çözülmesi, özellikle kışlık ekilen hububatın önemli oranda zarar görmesine neden olur. Şu anda ekili tarım alanları karla kaplandı. Kar ekinlerimizin üzerinde adeta yorgan vazifesi yaptı. Kar aynı zamanda ürünlerimizi dondan ve soğuktan koruyacak, gelişmesini sağlayacak ve mahsulleri çürümesini, sararmasını ve boylarının cılız kalmasını engelleyecektir. İnşallah kar yağışları böyle devam eder. Anadolu’ da kar ne kadar çok yağarsa yıl boyu o kadar bolluk olur.”