Kar kalınlığı 60 santimetre

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesi’nde aralıklı kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklarla kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği ve rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Dün gece saatlerinde başlayan yağış ile birlikte bölgede kar kalınlıkları Ağrı’da 60, Erzurum’da 35, Kars’ta 25, Ardahan’da 30, Erzincan’da 8 ve Iğdır’da 7 santimetre olarak ölçüldü.

Ahmet Akbuğa