Kar Kaplanları ölüme meydan okuyorlar

Kışın güç doğa koşulları ve arızalar ile çaba eden Aras elektrik ekipleri hazırlıklarına yazın başlıyor. Metrelerce yükseklikte kar aşağı ve soğukta çalışan ekipler yaz aylarında aralıksız antrenman yaparak kış için kuvvet depoluyorlar.

Doğu’da vatandaşların kış günü elektriksiz kalmaması için büyük çaba sarf eden Aras Edaş ekipleri kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu ve eksi 15 dereceye dek düşen soğukta yüksek gerilim hatlarını yaklaşık olarak ölüme meydan okuyarak onarıyorlar. Aras Edaş’ın ‘Kar Kaplanları’ olarak isimlendirilen arazi timleri Erzurum, Sancı, Bayburt, Iğdır, Erzincan, Kars ve Ardahan’da 2 milyon 226 bin 155 vatandaşı kucaklayarak yaklaşık 850 bin aboneye elektrik bölüştürme hizmeti veriyorlar.

Aras elektrik arıza timleri gelen her ihbarı derhal değerlendiriyor. Bölgenin coğrafi konumu göz önüne alındığında ekiplerin ne denli bir mücadele ortaya koydukları bir bakışta anlaşılırken personelin performansı da uyarı çekiyor.

Ekipler karayolunun sona ermesiyle snow track ve kar motorlarıyla arızalı gerilim hattına ulaşırken kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu arazide bir yana da soğukla çaba ediyor. Hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü bölgede yaklaşık 4 metre uzunluğundaki direklerin üstüne çıkan ekipler dakikalarca esen rüzgâra direniyorlar. Arızanın giderilmesiyle bölge halkı yeniden ışığa kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Aras Edaş Kurumsal koordinatörü Nilüfer Orkankılıç, mucizevi durumlarda Aras Edaş’ın kar makinelerinin de devreye girdiğini açıklama ederek, “Bizlere ulaştırılan arıza kaydında ekiplerimiz hemencecik harekete geçiyor. Kar ve tipi dolayısıyla yollar kapalı olduğu süre arıza bölgesine kar motosikletleri ve snow tracklarla ulaşılıyor. sonra duruma müdahale ediyoruz. Elektriğe olan ihtiyacın gerekliliğini, bir takım hastalarımız için ise yaşamsal tartı taşıdığını biliyoruz. Ekip olarak bu nesil kesintilerde hava şartlarını umursamadan önceliğimizi arızanın giderilmesine veriyoruz.” diye konuştu.

Ahmet Akbuğa

ERZURUM