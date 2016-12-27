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Kar nedeniyle iş yerlerinin gölgelik saçakları çöktü

– Konya’da etkili olan kar yağışı nedeniyle, iş merkezinin girişindeki gölgelik saçaklarının çökmesi sonucu bir kişi yaralandı

27 Aralık 2016 Salı, 16:20

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KONYA (AA) – Konya’da yoğun kar yağışı sonrasında çöken bir iş merkezinin girişindeki gölgelik saçakların altında kalan kişi yaralandı.

Konya’da etkili olan kar yağışının ardından çatı saçaklarında oluşan kar kütleleri ve buzlanmalar, tehlike oluşturuyor.

Merkez Karatay ilçesi İstanbul Caddesi’nde bulunan Hacı Çopur İş Merkezi’ndeki bazı iş yerlerinin gölgelik saçakları, üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü.

Hafif şekilde yaralanan bir kişiye, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.

Göçüğün oluştuğu bölge zabıta ekiplerince yaya trafiğine kapatıldı.

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