Kar üzerinde lastik raftingi

Erzurum’da faaliyet gösteren Macera Off-Road Kulübü, Havuzbaşı Şehir Halkı Meydanında Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla yeni bir etkinliğe imza attı. Adını “lastik raftingi” koydukları etkinlikte 4×4 araçların arkasına takriben 5 metre uzunluğundaki halatla bağlanan tekerlekle kar üstünde kaymanın keyfi yaşandı. Adrenalinin doruğa çıktığı etkinlikte zaman zaman bir takım gençler 50 kilometre çabuk giden aracın arkasına tabi oturdukları tekerlekten savruldu. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte maceracı gençler doyasıya eğlendiler.

Erzurum Macera Off-Road Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, “İlimizde öbür bir etkinliği başlangıçta başlattık. Lastik raftingi. Kar üzerinde tekerlekle kaymanın tadı apayrı. Fazla ta ilgi görmeye başladı. Zorunlu güvenlik tedbirleri alınıyor. Kış Şenlikleri Tanıtımı kapsamında bugün bu etkinliği gerçekleştirdik.” dedi.

Toptaş, Erzurum’un kış turizminde Türkiye’nin sayılı illeri arasında olduğunu açıklama ederek, “Kayak, snowboard gibi kış turizmi faaliyetlerinin yanı sıra alternatif olarak lastik ofroad ta çekici ışık halkası geldi. Erzurum ilk önce almak üzere yurt içinden ve yurt dışından gelecek yerli ve tanıdık olmayan turistler için off-road etkinliği zarfında ’kar safarisi’ lastik raftingi düzenlemeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Ahmet Akbuğa – Özge Bozo

