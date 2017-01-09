Kar ve soğuk hava meyve, sebze fiyatlarını artırdı

ESKİŞEHİR (AA) – Türkiye’nin büyük bölümünde etkili olan yoğun kar yağışı ve çetin kış koşulları Eskişehir’de de meyve ve sebze fiyatlarının artmasına yol açtı.

Kar yağışının yanı sıra bu hafta en yüksek hava sıcaklığının sıfırın altında 2, en düşük hava sıcaklığının ise sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü kentte don olaylarının yaşanması seralarda ürünlerin zarar görmesine neden oldu. Don olaylarından temel kış sebzesi domates, patlıcan ve ıspanak gibi ürünler nasibini aldı.

Geçen ay kilogramı 4 lira olan patlıcanın fiyatı 7 lira, 2 lira olan domates 5,5 lira, 3 liradan satılan kabağın fiyatı 6, kilogramı 4 lira olan sivri biberin fiyatı 5,5 lira ve kilogramı 2 liradan alıcı bulan ıspanak da 5 liraya yükseldi. Meyvelerden 1 kilogram ithal muzun fiyatı 5,5 liradan 6,5 liraya, mandalina da 1,75 liradan 2,5 liraya çıktı. 1,8 liradan alıcı bulan portakalın fiyatında ise bir değişiklik görülmedi.

Tepebaşı İlçe Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelindeki kar yağışının her ilde olduğu gibi Eskişehir’i de etkilediğini belirtti.

Buluşan, kar yağışının ardından yaşanan don olaylarının üretimi sekteye uğrattığını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Sıfırın altında 15 dereceye kadar düşen sıcaklıklar seralardaki üretimin durmasına sebep oldu. Don olayı vatandaşlarımızın mutfağına da yansıdı. Don olayının önlemini alabilmek ve daha hızlı üretim yapabilmemiz için ‘enerji tarlası’ dediğimiz, seraların içindeki hava sıcaklığını güneş enerjisi sistemi sayesinde ısıtmamız gerekiyor. Bu sistemle ürünün yetişmesi için gerekli süreyi kısaltabilir, ürünün donmasını önleyebiliriz. Önemli olan planlı bir üretim ve planlı bir pazar sisteminin kurulmasıdır. Eğer bunu yaparsak hem üreticiyi hem tüketiciyi kış aylarında mağdur etmemiş oluruz.”