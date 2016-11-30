Kar yağışı altında muhteşem şölen

Sway Hotel tarafından organize edilen programla Erzurum’da resmi kayak sezonunun açılışı yapıldı. Açık Fikirli pistte kayakçılar kar yağışı aşağı zirveden meşalelerle kayak gösterisi yaparak renkli görüntüler oluşturdu. Havai fişek gösterisi ve kutlamalarla yeni sezona merhaba denilirken kayakseverler karın ve yeni sezonun tadını çıkardı. Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu yeni sezonun temenni ederek turizmcilere bol kazançlar diledi.

Tüm hazırlıkların tamamlandığını bildiren Sway Otel Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akça, “Bu yıl Türkiye’de birincil defa kayak sezonunun açılışını yapıyoruz. Yapay karlamalarla birlikte pistlerimiz hazır durumda. Erzurum’un güzelliğine bütün kayakseverleri bekliyoruz. Palandöken Türkiye’deki tek kayak garantisi olan merkezdir. Tüm yerli ve yabancı kayaksever misafirlerimizi Palandöken’in güzelliklerine bekliyoruz” dedi.

Doğa Alca – Selçuk Kaya

