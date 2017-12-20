Kara elmas kara kara düşündürüyor

Güneydoğu’da beklenen kış koşullarının gelmemesi bölgede ithal kömür satışı yapanları üzdü. Artan döviz kuru nedeniyle ton fiyatı da yükselen kömür, satıcılarını karar kara düşündürüyor. Gaziantep Kömürcüler ve Oduncular Sitesi’ndeki esnaf, büyük umutlarla doldurdukları depolarında malların yarısını bile satamadı. Kömür satıcıları, dövizdeki yükselişin kömür fiyatını arttırdığını, dolayısıyla satışlarının durduğunu söyledi. Kış ayında olmalarına rağmen havanın fazla soğumadığını da vurgulayan satıcılar, iş yerlerine neredeyse kilit vurma aşamasına geldiklerini söyledi.

Kömür satıcısı Mehmet Murat Öztürk, doğalgazın yaygınlaşması ve döviz kurundaki artış nedeniyle zor günler geçirdiğini belirterek, beklenen mevsim koşullarının henüz gelmemesinin de işleri tamamen durma noktasına getirdiğini kaydetti. Artan döviz ile birlikte kömür ton fiyatının bin TL’ye kadar ulaştığını ifade eden Öztürk, “Havalar bu sene daha tam soğumadı. Doğalgaz yaygınlaşıyor dolayısıyla Kömürcülük bitti. Doğalgaz geldi. Kaymakamlık da kömür dağıtıyor. Bize bir şey kalmıyor. Sadece biz değil, sektördeki herkes bocalıyor. Dolar aldı başını gidiyor. Bu kömür de ithal olduğu için Zarar ediyoruz. Çünkü satılmıyor. Fiyatı yükseliyor” dedi.

“DEVLET KÖMÜRÜ SADECE FAKİRLERE VERSİN”

Devletten hemen herkesin kömür yardımı aldığını iddia eden Öztürk, “Devlet herkese kömür veriyor. Dolayısıyla bizim işimiz durma noktasına geliyor. Yardımlardan yalnızca muhtaç aileler yararlansa, satışlarımıza bir canlılık geleceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Öte yandan geçen yıl tonu 500-600 liradan alıcı bulan kara elmasın bu yıl ise 900 ile bin liradan satıldığı ifade edildi.

Lider Olgun – Abdülkadir Güneş