Karaahmetli Tabiat Parkı ziyaretçilerini bekliyor

KIRIKKALE (AA) – Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdür Vekili Neslihan Akdemir, Karaahmetli Tabiat Parkı’nda çalışmaların devam ettiğini ve parkın ziyaretçilerini beklediğini söyledi.

Akdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parkın 2012 yılında 2 milyon lira harcanarak yapıldığını ve kentte gezilip görülmesi gereken yerlerden birisi olduğunu belirtti.

Kapulukaya Baraj Gölü’nün parka ayrı bir güzellik kattığına dikkati çeken Akdemir, şunları kaydetti:

“Buranın korunması için elimizden geleni yapıyoruz. Geven, kuduz otu, Ankara çiğdemi, ayı pençesi gibi Kırıkkale’ye özgü olan bitki türleri burada da bolca var. Ayrıca nesli tehlikede olan su samuru da görünüyor. Parkın içinde 37 kamelya,100 piknik masamız, 20 çatılı masalarımız, mescit, manzaralı terasımız, yağmur barınaklarımız, barajı görüp seyredecek şekilde seyir teraslarımız mevcut. Buraya gelen insanlarımızın her türlü ihtiyaçları karşılanacak şekilde dizayn edildi. Burayı ziyaret eden vatandaşlarımız her türlü pikniklerini yapabilecekleri doğa ile baş başa kalabilecekleri bir yer. Ayrıca olta balıkçılığı da yapabilirler. Geçen seneye nazaran ziyaretçi sayımızda 10 kat artma oldu, daha da yükseleceğine inanıyoruz.”