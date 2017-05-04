Karabağ gazisinin adı Kırşehir'de sokağa verildi

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediyesi tarafından Karabağ gazisi Azeri İbad Hüseyin’linin adı kentteki bir sokağa verildi.

Kent Parkı batısındaki sokağa adının verilmesi dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Hüseyinli, bununla gurur duyduğunu söyledi.

Hüseyinli, “Savaşırken düşmanlarına Türk oğlunun, Türk yiğidinin nasıl savaştığını gösterdim. Ben savaşırken sanki Allah beni koruyordu. Savaşın başından sonuna kadar da böyle savaştım.” dedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de Azerbeycan ile kardeşliklerinin nişanesi olarak Karabağ savaşı gazisi ve ‘Azerbaycan Bayrağı Madalyası’ sahibi İbad Hüseyin’linin adını Kent Parktaki sokağa verdiklerini, kent olarak da bundan gurur duyduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından İbad Hüseyinli Sokağının açılışı yapıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kırşehir Valisi Necati Şentürk, belediye ve il genel meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.