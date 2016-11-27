Karabüklü şehit askeri binler tarafından uğurlandı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Derecik Gerdan Tepesi’nde PKK’lı teröristlerin düzenlediği havan saldırısı sonucu şehit düşen 25 yaşındaki Coşkun İşleyen, memleketi Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Düzce köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Takriben 5 bin kişinin katıldığı şehit asker için Düzce köyü aleyhinde mahalle caminin önünde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Askerlerin omzunda caminin önünde değin omuzlarda getirilen şehit için helallik alındıktan sonradan Karabük İl Müftü Vekili Mehmet Türkoğlu tarafından cenaze namazı kılındı. Baba Rüstü İsmail, anne Münevver ve kız kardeşi Cansu İşleyen’in metanetini koruduğu cenaze namazında bir takım yakınları ise fenalık geçirdi.

TBMM eski Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Karabük Valisi Mehmet Aktaş’ın yanı sıra, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan, Bolu Valisi Açık Fikirli Baruş, Tuğgeneral Burhan Aktaş, Karabük İl Jandarma Komutanı Albay Âlem Ulukaya, Emniyet Müdürü Mehmet Kesin Akay, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti İl Başkanı Timurçin Saylar ile yakınları ve binlerce yurttaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit asker Coşkun İşleyen’in naaşı protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından omuzlara alındı. Yapılan duaların gerisinde şehit asker İşleyen’in naaşı sloganlar ve Türk bayrağı eşliğinde cenaze aracına konuldu. Şehit askerin anne ve babası cenaze aracının ön tarafına binerek evlatlarını ağlayarak son yolculuğuna uğurladı.

Şehit asker sonra köy mezarlığında gözyaşları aralarında toprağa verildi.

Yasin Erdem