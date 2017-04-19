Karabük’te definecilere suçüstü

Edinilen bilgiye göre, Eflani ilçesi kırsal alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarını bölge İl Jandarma Komutanlığı ekipleri işlem düzenledi. Eflani ilçesinde yapılan operasyon sonucunda kaçak kazı yaptığı belirlenen F.G.,R.Ü. ve B.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Jandarma ekipleri kadar gözaltına alınan şahıslarla birlikte kazıda kullanılan, ikişer adet kürek ve kazmanın kanı sıra, jeneratör, hitli 15 metre uzunluğundan kablo ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çetin Uzunkara