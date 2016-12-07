Karabükte eğitime kar engeli

Karabük’te sabahtan saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Karabük merkez ile Yenice, Ovacık, Safranbolu, Eflani ve Eskipazar ilçelerinde yarın eğitime bir gün ara verildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerde etkin olan kar yağışı nedeniyle örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 08.12.2016 Perşembe günü okulların tatil edildiği bildirildi.

Açıklamanın devamında, “Başbakanlığın 2002/58 Sayılı Genelgesinin 3. maddesi uyarınca negatif hava koşulları sebebiyle valiliklerce okulların tatil edilmesi halinde aynı bölgedeki millet görevlisi özürlüler, keza bir direktifler ve talebe gerek kalmadan, belirlenen tatil süresince izinli sayılacaktır. Bu izin kamuda çalışan gebe personeli de kapsamaktadır” denildi.

Yasin Erdem

