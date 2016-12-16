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Karabükte kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Karabük’ta akşam saatlerinde başlayan aralıksız yağan kar yağışı tüm kentte etkin oldu.

16 Aralık 2016 Cuma, 08:24

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Karabük’ta akşam saatlerinde başlayan aralıksız yağan kar yağışı tüm kentte etkin oldu. Kar yağışı sonrası sürücülerin yollarda zorluk çekmemesi için kar küreme araçları tuzlama ve arıtma çalışması yaptı. Semt arasında yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yapılmadığından bazı sürücüler şiddet anlar yaşarken, gençler ise karın keyfini kaldırımda kayarak yaşadı.

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