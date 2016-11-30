Karabükte kar yağışı

Karabük’ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle karayolları ekipleri çalışma başlatırken, özellikle Karabük – Gerede karayolu kemikli rampalarında ara sıra trafikte durmalar yaşanıyor.

Karabük-Bartın karayolunun Ahmetusta geçidinde etkili olan olan kar ve tipi yüzünden sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekiyor. Kar ve tipi nedeniyle bakış mesafesinin ayrıntılarıyla düştüğü bin 30 rakımlı Ahmetusta geçidinde, Karayolları 153. Şube Şefliği ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Karabük Valiliği’nden yapılan yazılmış açıklamada ise kar yağışının Cuma gününe kadar aralıklarla etkisini sürdüreceği, vatandaşların ilk kez don, ulaşım sorunları elde etmek üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve dikkatli olmaları istendi.

Yasin Erdem