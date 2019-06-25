Karaca yavrularını yakalayan kişiye 11 bin 709 lira ceza

ÇANKIRI (AA) – Çankırı'da, karaca yavrularını yakalayıp evine götürdüğü belirlenen kişiye 11 bin 709 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Çankırı Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yapraklı ilçesinde bir kişinin karaca yavrularını doğal yaşam ortamlarından aldığı ihbarı geldiği ifade edildi.

Bunun üzerine av koruma ve kontrol ekibince araştırma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, iki yavruyu yakalayıp evine götüren kişinin tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, ekiplerce bu kişiye "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan bin 799, yakaladığı iki karaca için de 9 bin 910 lira olmak üzere 11 bin 709 lira ceza kesildiği kaydedildi.

Öte yandan, karaca yavrularının, doğal yaşam alanlarına bırakıldığı öğrenildi.