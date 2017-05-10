Karadağ Cumhurbaşkanı Vujanovic: Türkiye ile işbirliğinde sıçrama yaşanacak

Karadağ Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan açıklamaya kadar, görüşmede Cumhurbaşkanı Vujanovic, ülkesinin NATO’ya üyelik sürecinde kuvvetli desteğinden ötürü Bakan Çavuşoğlu’na teşekkürlerini sundu. Vujanovic, Karadağ’ın NATO’ya üyeliği ile birlikte Türkiye ve Karadağ arasındaki işbirliğinde bir sıçrama yaşanacağını söyledi.

İki ülke arasındaki münasebetlerin ekonomi başta elde etmek üzere birçok sahada geliştirilmesini özlem ettiklerini vurgulayan Vujanovic, bu sebeple Ziraat Bankası’nın Karadağ’a açılmasının büyük ağırlık arz ettiğini ve bunun Türkiye ile idareli ortaklığı teşvik edeceğini söyledi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) da Karadağ’da 150’den artı projeye imza attığını açıklayan Vujanovic, kurumun istihdama katkı maddesi sağlayacak 20 yeni proje daha planladığına uyarı çekti.

Karadağ’ın NATO’ya üyeliğinin Türkiye için de büyük amaç ifade ettiğini vurgulayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise ikili ilişkilerin daha artı geliştirilebilmesi için büyük potansiyel bulunduğunu söyledi. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın bir zamanda Karadağ’ı ziyaret edeceğini de haber verdi.

İbrahim Aydoğan