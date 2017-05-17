Karadağ Diyanet İşleri Başkanından Başkan Toruya ziyaret

Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan Karadağ Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Feyziç Balkanlardaki Müslümanların yüz yıl yalnız kaldığını söyledi. Rıfat Feyziç, Balkan Savaşları’ndan sonradan babasız olarak orada kaldıklarını belirterek, “AK Parti iktidara geldikten sonradan ilk defa yalnız olmadığımızı hissettik. Arkamızda birilerinin olduğunu ve bizimle ilgilendiğini fark ettik. Biz Balkanlar’da yaşamış Müslümanlar olarak Türkiye’nin nasıl olumlu biçimde değiştiğini yakından peşine düşüp takip ediyoruz. Türkiye’de bazı insanların bunu görememesine şaşırıyoruz. Ben 1993 yılında Türkiye’ye geldim. O zamanla derhal arasında olağanüstü bir başkalaşım var. Sizin Cumhurbaşkanınız aynı zamanda bizim de Cumhurbaşkanımızdır” dedi.

“Güneş doğuyor”

Son yüzyılda sadece Balkanlar’ın babasız kalmadığına uyarı çeken Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru ise, “Osmanlı Devleti, 600-650 sene boyunca adaletle hükmetti. Bütün coğrafyalarda huzur ve güven vardı. Balkanlar, Ortadoğu, Afrika ve Kafkaslar’da da böylece. Acilen baktığımızda bu coğrafyaların hepsinde huzursuzluk dominant. O bölgelerde yaşamış ırk refah ve hak kavramlarından kaynaklanan boşluğu hissediyor. O boşluğu dolduracak bir yapı lüzumlu. Bunu da Türkiye sağlayacak. Bunu durdurmak için küresel güçler ne kadar oyun yaparlarsa yapsınlar, ne dek plan kurarlarsa kursunlar Allah’ın hükmünün önüne kimse geçemez. Güneş doğuyor” diye konuştu.

Günün anısına Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Karadağ Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Feyziç’e farklı alanlara yönlendirilmiş hediyeler ibraz etti.