Karadeniz ve Hazar ülkeleri karate şampiyonası

KIRŞEHİR (AA) – Rize’de yapılan Uluslararası Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonasında Kırşehir takımı 1 altın 4 bronz madalya kazandı.

Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şampiyonada takım kategorisinde üçüncü olunduğu, 5 madalya kazanıldığı belirtildi.

Karate Federasyonunun faaliyet programında yer alan Uluslararası Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonasına 6 ülkeden yaklaşık bin 200 sporcunun mücadele ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“30 kilogramda Furkan Çakır altın madalya kazanırken, 40 kilogramda Beyza Gündüz, 40 kilogramda Hazal Dalgalı, 25 kilogramda Ali Arda Navruz bronz madalya aldı. Ayrıca 2007, 2008 ve 2009 doğumlularda takım kategorisinde ise üçüncü olarak bronz madalya kazandılar. Toplamda takımımız 1 altın 4 bronz madalya ile şampiyonayı tamamladı.”