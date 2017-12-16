Karadeniz’in kadın balıkçıları

Ordu’nun Perşembe ilçesi Okçulu Mahallesi’ndeki kadınlar balıktan dönen eşlerine ağdaki balıkları temizleyerek yardımcı oluyorlar. Sabahın erken saatlerinde denize açılarak ağlarını toplayan balıkçıların ailelerindeki kadınlar da erkeklerine ağ temizleme esnasında yardımcı oluyor. Bazı kadınlar ise mecbur kaldıklarında eşi ile birlikte denize çıkıyor ve balık için ağ atıyorlar.

Eşlerine yardım eden balıkçı kadınlardan Nuran Arslan, “Evlendikten 4 yıl sonra eşim rahatsızlık geçirdi ve gurbete gitmeyerek burada yaşama kararı aldık. Sonrasında yanında kimse olmadığı için balıkçılık konusunda hep ben yardımcı oldum kendisine. Bu zamandan sonra beraber denize çıkmaya başladık. Kimse olmadığı için ikimiz yıllardır bu işi sürdürüyoruz. Balıkçılık mesleği ile çocuklarımızı büyüttük ve okuttuk. Balıkçılık mesleği gerçekten çok zor ve meşakkatli bir iş. Kesinlikle erkek işi olduğunu söylemek istiyorum. En zorlandığım bu işte sabaha karşı 3 gibi denize açılıyorsun ve denize açılarak ağ atmak beni çok zorluyor. Çocuklarımız gerçekten ilk başladığımda işe küçüktü ve kendi başlarına okula gidiyorlardı. Hep onları düşünüyordum ama mecburen denize gittim. Çocuklarım hep kendi kendilerine okudular. Doğru dürüst ilgilenemedim çocuklarımla. Geçimimizi sağlamak için balıkçılık mesleğine devam etmek zorundayım. Başka iş için yaşadığımız yerde imkan yok. Mecburen bu işi devam ettirmek zorundayız. Eşimle birlikte ömrümün yettiği kadar bu işi sürdüreceğim. Son zamanlarda denizden balık avımız güzel fakat yunus balıkları ağlarımıza büyük zararlar veriyor. Bu durumda bizleri çok rahatsız ediyor” dedi.

“22 YILDIR BİRLİKTE BALIKÇILIK YAPIYORUZ”

Balıkçılık mesleğinde en zor durumun rüzgarlı havada denize çıkmak olduğunu söyleyen Selma Şahin, “Eşimle sık olmasa da denize açılarak ağ atıyoruz. Balıkçılık gerçekten zor bir meslek. Ev hanımlığı ona göre çok rahat. Denizde ne olacağını bilmiyorsun fakat ev işinde yaptığın işler rutin işler. Eşimle 22 yıldır evliyiz ve ilk evlendiğim zamandan bu zamana balıkçılığı devam ettiriyorum. Babam da balıkçıydı ve evlendikten sonra da çok fazla hayatımda bu anlamda değişiklik olmadı. Kış ayında çok zorlanıyoruz. Çok soğuk oluyor ve ellerimiz soğuktan çatlıyor. Yazın ise aksine keyif alıyoruz işimizden. Limanlarımız gerçekten iyi değil bu konuda yardım istiyoruz yetkili kişilerden. Çok zor hava şartlarında limana yanaşamıyor, başka limanlara gitmek zorunda kalıyoruz” diye konuştu.

“EŞİME YARDIMCI OLMAK ZORUNDAYIM”

Soğuk havalarda çok zorlandığını belirten Ayşe Yar, “Gerçekten kötü havalarda işimizi yaparken üşüyoruz. Her sabah limana gelerek eşime yardımcı oluyorum. Ağlardaki balıkları alıyoruz. Eşime yardımcı olmak zorundayım. Arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde zor bir meslek yaptığımızı onlara anlatıyoruz. Sabah sıcak yatağımızda yatmak varken neden balıkçılık yaptığımızı konuşuyoruz devamlı. Evimizin geçimini sağlamak için bu işi yapmak zorundayız. Çocuklarımız okuyor. Eşime yardım ediyor ve evimize maddi destek sağlarken katkı sağlıyorum” şeklinde konuştu.

Çalışmaya eşlerinden başka birini bulamadıkları ifade eden Olcay Şahin ise yaptığı açıklamada, “Genellikle buralı olan vatandaşlar gurbette. Çalışmaya kimse olmadığı için eşlerimizden destek alıyoruz. Yakın çevrelerde avlanıyoruz” açıklamasını yaptı.

“BEN DE ONA EV İŞLERİNDE YARDIMCI OLUYORUM”

Balıkçı Murat Yar da, “Eşimle 20 yıldır evliyiz. Önceleri ara ara yardıma geliyordu şimdi ise daha çok yardıma geliyor. İhtiyaç olduğunda bana yardımcı oluyor, denize beraber çıkarak ağ atıyoruz. Ben de ona ev işlerinde yardımcı oluyorum. Hayatımızı bu şekilde devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı

Ahmet Altay