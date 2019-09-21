Karagöl Tabiat Parkı, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

ANKARA (AA)- Güneşin doğuşu ve batışında oluşturduğu eşsiz manzara ve dokusuyla görenleri kendisine hayran bırakan Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharın güzelliklerini yerinde görmek isteyen ziyaretçilerini bekliyor.

Karagöl’e gelen vatandaşlar Tabiat Parkı’nda, piknik, doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık, gölde kano, çadır ve karavan kampçılığı gibi aktiviteler de yapılabiliyor.

Tabiat parkı birçok canlı türüne ev sahipliği yaparken, çok sayıda ağaç türünü de içinde barındırıyor. Yaz aylarında günübirlik tatilcilerin ve kampçıların uğrak mekânlarından olan Karagöl kamp alanı, ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "İlçemiz tarihi, kültürü, doğası ve ulaşım imkânlarının kolaylığından dolayı misafirlerim bir numaralı tercih yeri burası." dedi.

İlçeye gezmeye gelen ziyaretçilerin daha eğlenceli ve hoşça zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla Karagöl ve Tabiat parkını da ziyaret etmelerine imkan sağladıklarını belirten Belediye Başkanı Kaplan, "İlçemizin yanı başında bulunan ve yer yer 1500-1600 rakımındaki Karagöl Tabiat parkı gerçekten çok güzel. 5 adet Bungalov evleriyle, yürüyüş alanlarıyla, bu güzelliği ilçemizin kültür turizmimize dahil ederek gelen misafirlerimizin memnuniyetini kazanmak ve ilçemizin kalkınmasını sağlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.