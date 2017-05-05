Karagöl Tabiat Parkı hafta sonları için ziyarete açıldı

ANKARA (AA) – Altyapı çalışmaları nedeniyle bir yılı aşkın süredir kapalı olan doğal Karagöl Tabiat Parkı, sadece hafta sonları için ziyarete yeniden açıldı.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, yaptığı açıklamada, Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından işletmesi Ankara Büyükşehir Belediyesine devredilen ve altyapı çalışmaları nedeniyle bir yılı aşkın süredir ziyarete kapalı olan Karagöl Tabiat Parkı’nın şimdilik hafta sonları için tadilata yeniden açıldığını bildirdi.

Altyapı çalışmalarının büyük bir oranda tamamlandığını dile getiren Başkan Acehan, şöyle konuştu:

“İlçemizin incisi olan Karagöl Tabiat Parkı’nda Büyükşehir Belediyemiz tarafından bir yılı aşkındır süren altyapı, peyzaj çalışmaları, yeni piknik alanları oluşturma, otopark alanı genişletme çalışmalarında sona doğru gelindi. Bu nedenle yarın itibarıyla yaklaşık bir ay süreyle sadece hafta sonları ziyarete açılacak. İnşallah bir ay sonra ise çalışmaların tamamlanmasıyla hafta içi de dahil olmak üzere Karagölümüz yerli ve yabancıların ziyaretçilerine açılacak. Karagöl’de yürüyüş yolları, aydınlatma sistemleri, otopark ve atıl vaziyette bulunan sosyal tesislerin bir kısmı yapıldı. Spor ve oyun alanlarının da bir kısmı yapılarak hizmete girdi.”

Bitkisel anlamda iyileştirilmesi yapılan göle ördek salındığını dile getiren Başkan Acehan, Karagöl’de çalışmaların tamamen bitmesiyle Ankara’nın en çok turist çeken yeri olmaya devam edeceğini kaydetti.

Nefes almak için bölgeye akın eden ziyaretçilerin çalışmaların tamamlanmasını dört gözle beklediğini ifade eden Başkan Acehan, çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek başta olmak üzere tüm ekiplere teşekkür etti.