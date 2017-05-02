Karagöl'de zararlı bitkilerin yüzde 75'i temizlendi

ANKARA (AA) – Çubuk ilçesinde bulunan Karagöl’de, zararlı bitkilerden temizleme çalışmasında yüzde 75 başarı elde edildiği bildirildi.

Biyolog Zeynep Yurtkuran Çeterez, AA muhabirine, yaklaşık 3 yıl önce Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü ile Hacettepe Üniversitesi işbirliğinde temizlik çalışmasının başlatıldığını, çalışmaların 2 yıl daha süreceğini söyledi.

Yürüttükleri mücadelede zararlı bitkinin güneş enerjisi almalarını engellediklerini anlatan Çeterez, şunları kaydetti:

“Burada amacımız belli hesaplara ve oranlara göre aşırı büyümeyi engellemektir. Aslında bitkilerin bir çeşit fotosentez yapmalarını engelliyoruz. Gölün tabanına yerleşecek şekilde bariyerler seriyoruz ve bu zararlı bitkilerin derinden gelişimini engellemiş oluyoruz. Bu çalışmaları laboratuvar ortamlarında belirli testler sonucu uyguluyoruz. Yapılan çalışmalar sonucunda göldeki zararlı bitkilerin yüzde 75’i temizlendi. Bu çalışmanın bir diğer önemli yanı ise gölü halı gibi kaplayan bitkilerden arındırarak göle inen güneş ışığının artmasına neden olması.”