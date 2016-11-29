Karakeçili Belediyesi tehlikeli yapıları yıkıyor

KIRIKKALE (AA) – Karakeçili Belediyesi, çevresine tehdit oluşturan yapıların yıkımına başladı.

Karakeçili’de Fatih Sultan Mehmet ve Kurtuluş mahallelerinde harabe haldeki, çevresi için tehdit oluşturan yapıların belediye ekiplerince yıkımına başlandı.

Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıkılacak derecedeki tehlikeli yapıların, ortadan kaldırılamsı için çalışma başladıklarını söyledi.

Çalışmanın çevre güvenliğini sağlamak için yapıldığını ifade eden Özçelik, şunları söyledi:

”Bu binalar, kendiliğinden yıkılması durumunda can ve mal kaybına sebebiyet verebilir. Bunun için belediyemiz tarafından önlem alınarak yıkılmakta. Bu yapıların temizlenmesi ile ilçemizin görünümü değişecek. İlçemizin su ve kanalizasyon hatlarını yeniledik. Bu çalışmalardan sonra bozulan yollarımızın bir kısmını kilit parke döşemesi ve bir kısmını da asfalt atarak hazır hale getireceğiz. Karakeçili için hedeflediğimiz bütün projelerimizi yerine getirerek vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.”