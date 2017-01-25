Karakeçili Belediyesinden şehit ailesine destek

KIRIKKALE (AA) – Karakeçili Belediyesi, FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına şehit olan özel harekat polisi Alparslan Yazıcı’nın eşine arsa bağışında bulundu.

Karakeçili Belediyesi Tapu Müdürlüğünde düzenlenen törende, Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, şehidin eşi Ayşegül Yılmaz Yazıcı’ya arsanın tapusunu takdim etti.

Başkan Özçelik, burada yaptığı konuşmada, Türkiyeyi bölüp parçalamaya çalışan dış güçlerin ve onların maşası olan içerideki vatan hainlerinin emellerine ulaşamayacaklarını söyledi.

Milletin birlik ve beraberlik içerisinde olduğu sürece, ona kimsenin boyun eğdiremeyeceğini dile getiren Özçelik, “Bizler Karakeçililer olarak şehitlerimizin yanındayız. Vatanın birlik ve bütünlüğü için milletin huzur ve güvenliği için şehit düşen güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum.” dedi.