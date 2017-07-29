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Karakeçili de trafik kazası: 2 yaralı

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 09:06

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KIRIKKALE (AA) – Karakeçili ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dursun Seyhan idaresindeki 06 VOV 55 plakalı otomobil Karakeçili ilçesi Üçevler mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.

Kazada sürücü Seyhan ve araçtaki Hüseyin Çimen yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kırıkkale trafik kazası

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