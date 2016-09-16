Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği

KIRIKKALE (AA) – Karakeçili 22. Ertuğrul Gazi’yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği’nin terör olayları nedeniyle eğlence kısımları iptal edildi.

Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16-17 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan şenliğin terör olaylarından dolayı iptal edildiğini söyledi.

Her yıl düzenli olarak yaptıkları şenliğin ülkenin içerisinde bulunduğu durumları göz önüne alarak eğlence kısmını iptal ettiklerini ifade eden Öztürk, “Ancak bu yıl daha zor geçti. Bir yandan darbe girişimi, bir yandan bütün terör örgütleri birleşerek milletimizin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışıyor. Bu mücadeleler sırasında ocaklara ateş düştü, çok şehit verdik. Analar, babalar ağlarken biz burada şenlik yapamayız. Bu bizim gelenek ve göreneklerimizde yok. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum.” diye konuştu.

Şenlik kapsamında, Karakeçili Merkez Camisinde Türk büyükleri ve bütün şehitler için Kur’an-ı Kerim ve mevlit okundu, dualar edildi.