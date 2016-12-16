Karakeçili Kaymakamı Uzun “Halkla Buluşma Toplantısı” düzenledi

KIRIKKALE (AA) – Karakeçili Kaymakamı Emrah Uzun, ilçenin sorunlarının çözümü ve önemli konularda vatandaşları bilgilendirmek için “Halkla Buluşma Toplantısı” düzenledi.

Karakeçili Belediyesi konferans salonunda düzenlenen toplantıda, Kaymakam Emrah Uzun, yaptığı konuşmada vatandaşların sorunlarını birinci ağızdan dinleyeceklerini söyledi.

Bu toplantılarda dile getirilen sorunları ellerinden geldiğince çözüme kavuşturacaklarını belirten Uzun şöyle konuştu:

“İlçenin önemli sorunları vatandaşlar tarafından dile getirildi. Elektrik kesintisi, yol güzergahında bulunan kavşaklarda meydana gelen trafik kazaları. Kızılırmak üzerindeki kaçak avlanma. İlçenin merkezi yerlerine kamera sistemi kurulması, okula uzak mesafede olup taşıma kapsamı dışında olan öğrencilere servis imkanı sağlanması, hayvancılık yapılan bölgelerde devriyelerin sıklaştırılması konuları dile getirildi. Bu soruların bazıları için girişimlerde bulunuldu. Yazışmalar devam ediyor. Diğer konularında da hemen çözüme kavuşturulması için girişimlere başlanacak.

Karakeçilinin en önemli gelir kaynaklarından biri de hayvancılıktır. Zor şartlarda kazanılıp biriktirilen ve hayvancılığa yatırılan birikimlerin, hayvanların sigorta yapılarak görünmeyen ve bilinmeyen risklere karşı önlem alınması gerekir.”

Toplantıya, Kaymakam Uzun’un yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Enver Sedat Gürsoy, İlçe Emniyet Amir Vekili Esat Esat, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Acar, Hastane Başhekimi Dr. Feridun Karagöz, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Aydın Bütün, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.