Karakeçili Sucuk Üretim Tesisi deneme üretimine başladı
KIRIKKALE (AA) – Karakeçili ilçesinde yapımı tamamlanan sucuk üretim tesisi deneme üretimine başladı.
Kaymakam Yunus Emre Şahin, Belediye Başkanı Veysel Aydemir ile İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, tesisi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Kaymakam Şahin, Vali Yunus Sezer'in tesisin yapılmasına büyük destek sağladığını belirterek, kendisine teşekkür etti.
Karakeçili'nin ekonomisinin tarım ve hayvancılığa dayalı olduğunu dile getiren Şahin, "Hayvancılık geliştiği için eti ve sucukları meşhur. Ankara ve Kırıkkale'de iyi biliniyor. Valimiz Yunus Sezer'in destekleri ile bu tesis yapıldı. Bu bölgede tanınan Karakeçili sucuklarını Türkiye'ye tanıtmak için bu üretim tesisi deneme üretimine başladı. 'Karakeçili Kayı Sucukları' adı altında Türkiye'ye tanıtarak bir marka haline gelmesi için hep birlikte çalışacağız. Bu tesis Karakeçili ilçesinin ekonomisine büyük katkı sağlayarak, hayvancılığın gelişmesini de destekleyecek." diye konuştu.
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