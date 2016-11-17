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Karakeçili'de “Dünya ve Ahret Hayatı” konferansı

17 Kasım 2016 Perşembe, 18:00
Karakeçili'de "Dünya ve Ahret Hayatı" konferansı

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KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinde “Dünya ve Ahret Hayatı” konulu konferans düzenlendi.

Karakeçili Merkez Cami Toplantı Salonunda düzenlenen konferansta konuşan İl Müftüsü Bekir Gerek, dünya hayatının da ahiret hayatınında önemli olduğunu söyledi.

“Yüce yaratan Allah hem ölümü, hem de hayatı yarattı” diyen Gerek, şöyle devam etti:

“Ölüm var ki hayat anlamlı oluyor, dünya hayatı da, ahret hayatı da önemli. Dünya hayatı bir tarla, ahret hayatı da dünya hayatında ektiğin tohumların ürününü almaktır. Ülkemizde zaman çok iyi değerlendirilmiyor, okumak, ibadet etmek, bağ bahçe yetiştirmek ve insanlara hizmet ederek faydalı olan şeylerle zamanını değerlendirmek gerekmektedir. Her nefis ölümü tadacaktır. Dünya hayatı insanın nefsini tatmin etme yeridir.

Nefsinizin ve şeytanın tuzaklarına düşmeyiniz. Dünyanın güzel konforlu yaşantısı için gayret sarf ediyoruz, yatırımı ahret içinde yapmalıyız. Gençlerimize dini ilmin yanında müspet ilimde öğreteceğiz. İyi evlat yetiştirmek için anne kızına baba oğluna yaşantısında ibadetinde örnek olmalıdır.”

Konferansa Kaymakam Emrah Uzun ile birlikte cami görevlileri, Kur’an kursunda eğitim gören öğrenciler katıldı.

"Dünya ve Ahret Hayatı" İl Müftüsü Bekir Gerek Kırıkkale konferans

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