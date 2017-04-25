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25 Nisan 2017 Salı

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Karakeçili'de futbol turnuvası başladı

25 Nisan 2017 Salı, 16:20

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KIRIKKALE (AA) – Karakeçili ilçesinde Kaymakamlık Bahar Futbol Turnuvası başladı.

İlçedeki kamu kurumları, okul müdürlükleri, muhtarlıklar, özel sektör kuruluşları ve esnafların katılımıyla kurulan 8 takımın mücadele edeceği turnuvada, maçlar Karakeçili Münir Karaloğlu Şehir Stadında yapılacak.

Turnuvanın final maçı ise 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında gerçekleştirilecek.

Turnuva öncesi açıklamalarda bulunan Kaymakam Emrah Uzun, temel amaçlarının kamu görevlileri ile halk arasında dayanışma ve sevgi bağlarını güçlendirmek olduğunu söyledi.

Böyle organizasyonlarla gençleri kötü alışkanlıklardan bir nebze olsun uzak tuttuklarını belirten Uzun, “Gençlerimiz böylece, telefon ve bilgisayar bağımlılığından uzaklaşıyor. Bundan sonra da sportif etkinliklerimiz devam edecek. Turnuvada dostluğun hakim olması dileğiyle katılan tüm takımlara başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Ardından Kaymakam Uzun, turnuvanın başlama vuruşunu yaptı.

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