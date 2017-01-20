Karakeçili'de “Halkla Buluşma Toplantısı” düzenlendi

KIRIKKALE (AA) – Karakeçili Kaymakamlığı, “Halkla Buluşma Toplantısı” düzenledi.

Karakeçili Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda, bir önceki toplantıda dile getirilen sorunlar değerlendirildi.

Kaymakam Emrah Uzun, yaptığı konuşmada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması adına devriye ve yol kontrollerinin sıklaştırıldığını, taşıma kapsamı dışındaki öğrencilerin taşıma işinin okul aile birliği tarafında çözümü kavuşturulacağını söyledi.

Elektrik kesintisi sorununun İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda da dile getirildiğini belirten Uzun, yeni yatırımlarla bu sorunun çözüme kavuşacağını, kapalı sulama kanalının bu yılın yatırım programına alındığı dile getirdi.

Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik de ilçede yolların alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulduğunu, vatandaşların bu konudaki sıkıntılarını bildiğini dört ay sonra asfaltlama çalışmalarına başlayacaklarını kaydetti.