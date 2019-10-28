Karakeçili'de öğrenciler teleskopla gözlem yaptı
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde düzenlenen etkinlikte öğrencilere astronomi eğitimi verildi, teleskopla gezegenler gözlemlendi.
Karakeçili Kaymakamlığı tarafından desteklenen ve Karakeçili İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte ilk olarak "Uzay Evren Biz" konulu seminer verildi.
Okul müdürü Levent Güler, değişik bir etkinlik düzenleme fikrinin idareciler ve öğretmenler tarafından geldiğini belirterek, konunun Kaymakam Ramazan Cankaloğlu'na iletildiğini söyledi.
Kaymakam Cankaloğlu'nun da desteklemesiyle böyle bir etkinliği düzenlediklerini aktaran Güler, etkinliğe öğrencilerin ve velilerin büyük ilgi gösterdiğini dile getirdi.
Astronom Tamer Akın da öğrencilere uzayla ilgili geçmişten bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Seminerin ardından kurulan uzay çadırında öğrencilere uzay hakkında bilgi verildi ve teleskopla öğrenciler ve veliler güneşi gözlemledi.
Bahçede açılan stantta ise öğretmen ve öğrenciler, atık malzemelerden uzayla ilgili araç gereç ve roket yaptı.
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Karakeçili'de öğrenciler teleskopla gözlem yaptı
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