Ana Sayfa   >   Genel   >   Karakeçili'de tandır ve mandıra yangını

Karakeçili'de tandır ve mandıra yangını

08 Şubat 2017 Çarşamba, 18:05

Benzer Konular

Çankırı'da asfalt şantiyesinde yangın
Kayı Boyu filminin yapımcısı Karakeçililerle buluştu
Konya'da park halindeki iki araç kundaklandı

KIRIKKALE (AA) – Karakeçili ilçesinde meydana gelen yangında tandır ve mandıra kullanılmaz hale geldi.

Karşıyaka Mahallesi’nde Adem Aktaş’a ait evin tandırındaki ocaktan sıçrayan ateşten çıktığı tahmin edilen yangında tandır tamamen yandı.

Yangının mandıraya sıçraması sonucu mandırada bulunan 7 büyükbaş hayvan telef olmaktan son anda kurtarıldı.

Karakeçili Belediyesi itfaiye ekibi tarafından kontrol altına alınan yangının ardından tandır ve mandıra kullanılamaz hale geldi.

Karakeçili yangın

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet