Karakeçili'de tandır ve mandıra yangını
08 Şubat 2017 Çarşamba, 18:05
KIRIKKALE (AA) – Karakeçili ilçesinde meydana gelen yangında tandır ve mandıra kullanılmaz hale geldi.
Karşıyaka Mahallesi’nde Adem Aktaş’a ait evin tandırındaki ocaktan sıçrayan ateşten çıktığı tahmin edilen yangında tandır tamamen yandı.
Yangının mandıraya sıçraması sonucu mandırada bulunan 7 büyükbaş hayvan telef olmaktan son anda kurtarıldı.
Karakeçili Belediyesi itfaiye ekibi tarafından kontrol altına alınan yangının ardından tandır ve mandıra kullanılamaz hale geldi.