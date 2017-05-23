Karakeçili'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

KIRIKKALE (AA) – Karakeçili ilçesinde Atatürk Ortaokulu tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Okulun salonunda düzenlenen açılışa, Karakeçili Kaymakamı Emrah Uzun, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Orbay Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Acar ve öğrenciler katıldı.

Sergilenen projeleri gezerek öğrencilerden bilgi alan Kaymakam Uzun, öğrencilerin ortaokul çağlarında bu projeleri hazırlaması eğitim hayatları adına güzel bir başarı, inşallah bu projelerini geliştirerek, ileride başarılı bir bilim insanı olurlar.

Açılışa katılan davetliler, öğrencilerin çalışmalarının sergilendiği stantları ziyaret ederek hazırlanan proje ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.