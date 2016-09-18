Karakovan balına terör darbesi

BİTLİS (AA) – Hizan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Seyithan Ekinci, AA muhabirine, karakovan balıyla tanınan Hizan ilçesinde yaklaşık 60 bin karakovan bulunduğunu söyledi.

Geçen yıl yaptırdıkları analizlerde karakovan balının kalite olarak Anzer balına rakip olduğunu gördüklerini ifade eden Ekinci, ancak bu rekabeti terör saldırıları nedeniyle sürdüremediklerini kaydetti.

Karakovan balını şu anda Gayda Ovası’nda 500 rakımda üretiklerini anlatan Ekinci, “Karakovan balı elde etmek için 2 bin-2 bin 500 rakımdaki yaylalara çıkmamız gerekiyor. Yaylalarımızın bitki örtüsü geven ve kekikten oluşuyor. Bu nedenle bal değeri çok güzel çıkıyor. Anzer balının çok çok üstünde olduğu, Ege Üniversitesi tarafından yapılan analiz sonuçlarıyla belirlendi.” dedi.

“Verimimiz yüzde 60 düştü”



Terörün bitmesiyle yayla yolları yapılarak arıcıların bitki örtüsü zengin bölgelere gidebileceğini belirten Ekinci, yüksek rakımlı yaylalara çıkılmasıyla istenilen sonuçları elde edebileceklerini dile getirdi.

Ekinci, tek hedeflerinin karakovan balının Türkiye’ye tanıtılması ve sunulması olduğunu kaydetti.

İstedikleri sonucu elde ettiklerinde Hizan’daki bal üreticisinin de ekonomik anlamda yüzünün güleceğini anlatan Ekinci, “İlçemizde iyi bal elde etmek için yaylara gitmemiz gerekiyor. Maalesef terör nedeniyle gidemiyoruz. Alçak ve bitkilerin az olduğu yerlerde kaldığımız için verimimiz düştü. Geçen yıl ilçede bin 200 ton karakovan balı ürettik. Bu yıl ise yaptığımız araştırmaya göre terör ve olumsuz hava şartları nedeniyle karakovan balı üretiminde yüzde 60 düşüş yaşanacak.” diye konuştu.

Birliğe kayıtlı 517 arıcının bulunduğunu ve geçen yıl 90 bin lira kovan desteği aldıklarını anımsatan Ekinci, ancak bu yıl yaşanan terör olaylarından dolayı arıcıların Ziraat Bankasına olan borçlarını ertelenmesini istediklerini sözlerine ekledi.

“Terör nedeniyle verim düştü”



Hizan’da 5 yıldır bal üreticiliği yapan Çetin Sönmez ise yaz aylarında arı kovanlarını yaylalara çıkardıklarını ancak bu yıl terör nedeniyle çıkaramadıklarını belirtti.

İlkbahar sezonunda arıları Gayda bölgesine götürdüklerini anlatan Sönmez, “Burada rakım düşük, çiçek çeşidi fazla. Yüksek rakımlı yaylalarımız var. Terör nedeniyle arı kovanlarımızı yaylalara götüremediğimiz için bu sene verimiz çok düştü. Bu nedenle sıkıntı yaşıyoruz. İnşallah bölgemizde terör biter. Bu sene böyle geçti. Önümüzdeki yıllarda inşallah rahat ederiz.” diye konuştu.