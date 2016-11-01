Karaman Belediye Başkanı Çalışkan, çalışmaları yerinde inceledi

KARAMAN (AA) – Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, belediye tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışkan, Siyahser, Beyazkent ve Doğukışla üst geçitleriyle semt sahası çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, millete hizmet için çıktıkları bu yolda şehrin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Karaman’ın son dönemde belediye tarafından yürütülen çalışmalarla yatırım ve hizmet anlamında en hareketli dönemini yaşadığını ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

“Siyahser ve Beyazkent mahalleleri arasındaki yaya geçişlerini daha güvenli ve daha kısa süreli bir hale getirmek için başlattığımız çalışmalarda sona geldik. İnşallah kasım ayı içinde bu üst geçidi hizmete sunacağız. Valilik kavşağından başlayarak sanayi kavşağına kadar devam eden Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından üstyapı çalışmalarımız hız kazandı. Çalışmalarını büyük oranda tamamladığımız yeni semt sahaları sayesinde özellikle çocuklar ve gençler daha iyi şartlar altında spor yapabilme imkanına kavuşacaklar.”