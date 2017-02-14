Karaman Belediyesi 10 yeni otobüs aldı

KARAMAN (AA) – Karaman Belediyesi toplu taşıma hizmetinde kullanılmak üzere 10 yeni otobüs aldı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyeye 2 yıl içinde 101 yeni aracın alındığını söyledi.

Belediyenin hiçbir finansal sorunu olmadığını ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

“Karaman Belediyesi 30 yılda sadece 7 otobüs almış. Eski Belediye Başkanımız Kamil Uğurlu’nun gelmesiyle birlikte 2011’de 10 adet otobüs alındı. Biz de 2014 yılından 2016 yılına kadar olan sürede 20 yeni otobüs aldık. Belediyemiz hemşehrilerimize daha iyi hizmet sunmak adına araç sayısını ve kapasitesini artırmaktan çekinmiyor.”