Karaman Belediyesi kavşak düzenleme çalışmaları

KARAMAN (AA) – Karaman Belediyesi, şehi̇r gi̇ri̇şleri̇ndeki̇ kavşak düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Kavşaklarda incelemelerde bulunan ve son hallerini gören belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Otogar ve Ereğli kavşaklarında başlatılan çalışmaların kısa sürede tamamlandığını söyledi.

“İki önemli şehir girişini daha güzel ve anlamlı hale getireceğiz.” diyerek kavşaklardaki düzenleme çalışmalarını başlattıklarını ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

“İlk olarak otogar kavşağı, ardından da Ereğli Kavşağı düzenleme çalışmalarımızı çok şükür tamamladık. Türkçe’nin başkenti Karaman’ımıza yakışır bir şekilde düzenlediğimiz kavşaklarımız, şehrimize gelen vatandaşlarımızı modern görüntüsü ile karşılayacak. Karaman’ımıza hayırlı olsun.”